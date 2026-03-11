Bloomberg: Исторических личностей на британских купюрах заменят дикими животными

По данным журналистов, переломный момент в британской двухпартийной системе привел к борьбе партий за национальные символы, среди которых Уинстон Черчилль является одним из самых влиятельных, особенно для консерваторов. Переосмысление имперского прошлого страны в 2020 году привело к тому, что протестующие снесли статуи рабовладельцев, а монумент самого Черчилля заколотили досками во время антирасистских протестов, передает агентство.