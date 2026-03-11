В России включат вакцины против рака в программу ОМС

Ранее сообщалось, что стоимость лечения онкологических заболеваний в России по полису ОМС достигает нескольких миллионов рублей на одного пациента. В стране успешно лечат многие виды рака, однако не все процедуры доступны оперативно. Причина — в особенностях организации исследований и обеспеченности лекарствами. Из-за этого на некоторые виды помощи могут формироваться очереди.