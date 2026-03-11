«Всему есть предел»: Орбан отреагировал на угрозы его семье со стороны украинцев

5 марта Владимир Зеленский в ответ на блокировку Будапештом транша Евросоюза (ЕС) для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке». Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что своими угрозами силы Владимир Зеленский продемонстрировал украинскую «культуру». Также дипломат возмутился тем, что Украину, где подобные высказывания со стороны президента в порядке вещей, хотят принять в ЕС.