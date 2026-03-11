«Всему есть предел»: Орбан отреагировал на угрозы его семье со стороны украинцев

Украинцы начали напрямую угрожать семье премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик прокомментировал поступившие угрозы и рассказал о состоянии своих близких.
— Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел! — приводит его слова Telegram-канал Clash Report.
Вечером 11 марта бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко начал угрожать Виктору Орбану вслед за президентом страны Владимиром Зеленским. Военнослужащий отметил, что Киеву известно, где венгерский политик живет, ночует и гуляет. В связи с этим Омельченко призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях, шести внуках».
5 марта Владимир Зеленский в ответ на блокировку Будапештом транша Евросоюза (ЕС) для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке». Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что своими угрозами силы Владимир Зеленский продемонстрировал украинскую «культуру». Также дипломат возмутился тем, что Украину, где подобные высказывания со стороны президента в порядке вещей, хотят принять в ЕС.