Врач Сластен рассказала, кому нельзя есть сыр

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сыр с благородной плесенью, несмотря на свой внешний вид, безопасен для здоровья при умеренном потреблении. При этом такой вид сыра богат гистамином, который может спровоцировать аллергические реакции, головные боли и изменения артериального давления у восприимчивых людей.