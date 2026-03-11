Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горин: борта, летавшие в ОАЭ, направлены в Китай, Вьетнам и Таиланд

В Российском союзе туриндустрии объяснили, простаивают ли самолеты из-за закрытия Ближнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с aif.ru рассказал, что самолеты, летавшие раньше на Ближний Восток, сейчас не простаивают в связи с закрытием направления. Вместо отмененных рейсов в ОАЭ и другие страны Персидского залива они переориентированы на Азию.

«Текущая ситуация стимулирует расширение прямых перелетов. Крупные авиакомпании уже существенно увеличили количество рейсов на Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланку. Появляются свободные борта, которые раньше летали на Ближний Восток», — уточняет эксперт.

«Географическое положение России позволяет осуществлять прямые перелеты в популярные места: на остров Хайнань (Китай), во Вьетнам (Нячанг, Фукуок), в Таиланд (Пхукет, Бангкок)», — добавил Горин.

Ранее эксперт отметил, что туризм в Эмиратах восстановится через 2−3 недели после окончания военных действий.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше