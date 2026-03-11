Горин: борта, летавшие в ОАЭ, направлены в Китай, Вьетнам и Таиланд

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с aif.ru рассказал, что самолеты, летавшие раньше на Ближний Восток, сейчас не простаивают в связи с закрытием направления. Вместо отмененных рейсов в ОАЭ и другие страны Персидского залива они переориентированы на Азию.
«Текущая ситуация стимулирует расширение прямых перелетов. Крупные авиакомпании уже существенно увеличили количество рейсов на Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланку. Появляются свободные борта, которые раньше летали на Ближний Восток», — уточняет эксперт.
«Географическое положение России позволяет осуществлять прямые перелеты в популярные места: на остров Хайнань (Китай), во Вьетнам (Нячанг, Фукуок), в Таиланд (Пхукет, Бангкок)», — добавил Горин.
Ранее эксперт отметил, что туризм в Эмиратах восстановится через 2−3 недели после окончания военных действий.