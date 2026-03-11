Горин: борта, летавшие в ОАЭ, направлены в Китай, Вьетнам и Таиланд

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с aif.ru рассказал, что самолеты, летавшие раньше на Ближний Восток, сейчас не простаивают в связи с закрытием направления. Вместо отмененных рейсов в ОАЭ и другие страны Персидского залива они переориентированы на Азию.