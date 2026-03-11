Ричмонд
В Ростове 13 марта пройдет плановое выжигание травы

В Ростове перенесли дату планового отжига сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на один день перенесли плановое контролируемое выжигание сухостоя. Об этом сообщили в городском Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, работы состоятся в ближайшую пятницу, 13 марта. Начало процедуры назначено на 12:00. Местом проведения станет Левобережная зона донской столицы, а именно территория Ленинского района в районе улицы Пойменной.

В городском управлении ГО и ЧС подчеркнули, что за ходом выжигания будут следить представители пожарно-спасательных служб, чтобы полностью контролировать ситуацию.

Подобные профилактические отжиги проводятся для предотвращения в будущем стихийных ландшафтных возгораний.

В случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций ростовчан просят незамедлительно обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру «112».

