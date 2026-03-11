Ричмонд
Макрон: Лидеры стран G7 оставят в силе санкции против России

Макрон заявил, что страны G7 не станут снимать санкции с России, несмотря на проблемы с поставками нефти.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) не будут снимать санкции, введенные против России. Об этом по итогам онлайн-встречи представителей объединения заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам французского лидера, G7 оставит в силе антироссийские санкции, несмотря на проблемы с поставками нефти и других товаров, возникшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России», — отметил Макрон.

По словам президента Франции, G7 работает над мерами для ослабления негативного влияния на мировые рынки в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Возникшая ситуация, по словам Макрона, не должна изменить позицию Европы в отношении России.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с европейскими странами по поставкам нефти и газа. Однако для этого Россия должна понять, что Европа также готова к этому.

