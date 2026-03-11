Ричмонд
Катар призвал США к мирному разрешению конфликта с Ираном

Катар надеется, что США и Иран смогут вернуться за стол переговоров и уладить конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Катар призвал США добиваться мирного урегулирования конфликта с Ираном. Об этом заявил государственный министр в МИД страны Мухаммед аль-Хулейфи в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Доха поддерживает постоянный контакт с американской стороной и призывает Вашингтон искать дипломатические пути решения кризиса. В Катаре рассчитывают, что стороны смогут вернуться к переговорам.

«Мы очень надеемся, что стороны смогут найти этот путь, действительно завершить военную операцию и вернуться за стол переговоров, чтобы удовлетворить озабоченности всех, в том числе региональных игроков», — сказал аль-Хулейфи.

Тем временем стали известны масштабы разрушений в Иране. По данным общества Красного Полумесяца, в результате атак США и Израиля повреждения получили 21 720 гражданских объектов. Значительная часть разрушений пришлась на жилые дома. Кроме того, пострадали коммерческие здания и учебные учреждения.

