Стало известно, откуда запустили БПЛА в Белгород на фоне ракетной опасности

В Белгороде сбили украинский беспилотник. Глава региона четыре раза сообщал о ракетной опасности в Белгородской области. Откуда запустили беспилотники — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области несколько человек пострадали во время атаки беспилотников ВСУ, в регионе 11 марта четыре раза объявляли ракетную опасность. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, откуда могли запустить дроны.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в течение среды, 11 марта, четыре раза сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. На фоне этого средства ПВО продолжали сбивать украинские дроны.

За сутки с 10 по 11 марта было ликвидировано 36 вражеских беспилотников, позже — еще один. В результате атак пострадали минимум три мирных жителя.

В хуторе Церковный мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения при детонации FPV-дрона. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Еще один мужчина был ранен при атаке дрона на ГАЗель в селе Головчино.

В селе Глотово мужчина получил баротравму и ранение глаза в результате удара FPV-дрон по автомобилю.

«Беспилотники в сторону Белгородской области могли запустить с приграничных территорий», — пояснил эксперт.

Среди приграничных, в частности, Черниговская, Сумская, Харьковская области Украины.

Ранее Кондратьев сказал, откуда идет рекордная атака дронов ВСУ на Сочи.

