Второй в Беларуси крематорий будет построен в Гомеле

В Гомеле может быть построен второй в Беларуси крематорий. Единственный в республике, напомним, на сегодняшний день работает в Минске — на Северном кладбище.
Возможность строительства в Гомеле крематория была обсуждена в ходе совещания по вопросам развития этого областного центра.
В ходе совещания, как пишет телеграм-канал «Гомельщина. Официально», был рассмотрен проект по расширению кладбища в Стукачевке под Гомелем. Там запланировано три очереди строительства. Они приведут к расширению кладбища на 5000 мест под двойное захоронение.
Помимо этого проектом предусмотрено строительство крематория и колумбария. Но сначала возведут подъезд, парковку на 50 мест и инженерные сети. Причем, как пишет «Правда. Гомель», работы ведутся с ноября 2025-го. За это время участок расчистили от леса.
«В этом году нужно максимально ускорить работы», — заявил губернатор Гомельской области Иван Крупко.
Ранее мы писали о том, что белорусский адвокат сказал, как привлечь водителя, облившего водой из лужи пешехода (тут про это).