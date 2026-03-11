Второй в Беларуси крематорий будет построен в Гомеле

В ходе совещания, как пишет телеграм-канал «Гомельщина. Официально», был рассмотрен проект по расширению кладбища в Стукачевке под Гомелем. Там запланировано три очереди строительства. Они приведут к расширению кладбища на 5000 мест под двойное захоронение.