Школьников Екатеринбурга кормят бургерами, сэндвичами и роллами с горбушей

В Екатеринбурге 203 тысячи школьников получают горячее питание.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В школах Екатеринбурга обновляют меню обедов. Народные избранники лично оценили, как сегодня организовано горячее питание детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как уточняется, в уральской столице горячие обеды получают 203 тысячи учащихся. Это 87% от общего числа школьников.

— Например, в школе № 148 ребятам подают полезные бургеры, сэндвичи и роллы с горбушей. Эти блюда приготовлены без добавления искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов. Они соответствуют установленным нормам. Но их форма подачи привлекает внимание и вызывает интерес у детей, — сказано в сообщении.

Представитель Департамента образования мэрии Екатеринбурга Дария Сыса подчеркнула, что питание школьников находится на высоком уровне. К тому же, ответственные организации совершенствуют меню и подачу блюд.