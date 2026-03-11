Горин раскрыл, как подорожают Турция и Египет из-за закрытия ОАЭ

Главными альтернативами Эмиратам для отдыха на майские праздники вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал Турцию и Египет. И отметил, что пока роста цен на эти направления нет.
«На данный момент конфликт не оказал существенного влияния на цены в Турции и Египте, — отметил эксперт. — Пока мы не видим ажиотажного скачка стоимости».
По словам Горина, ценообразование путевок сегодня куда сильнее зависит от колебаний курса рубля к доллару и евро и общего потребительского спроса — если курс рубля начнет ослабевать, то туры могут меняться в цене в большую сторону.
«Пока же единственное подорожание, с которым туристам уже пришлось столкнуться на практике, — рост цен перелетов на азиатские курорты за счет сокращения объема бюджетных стыковочных рейсов», — говорит эксперт.
Ранее эксперт Горин объяснил, нужно ли сдавать уже купленные туры в ОАЭ на майские.