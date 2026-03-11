Выяснилось, откуда у маэстро Ботгроса, депутата ПАС, миллионы: В Кишиневе вместо международного фольклорного центра «Лэутары» построены многоэтажки

Когда объект за зданием Дворца железнодорожников достроили, то третий блок на шесть этажей, возведённый вне изначального проекта, отдали ансамблю, а тот квартиры распродал, так и не организовав никакого культурного центра, но показав в 2021 году прибыль в 11 миллионов леев.