Выяснилось, откуда у маэстро Ботгроса, депутата ПАС, миллионы: В Кишиневе вместо международного фольклорного центра «Лэутары» построены многоэтажки

Жилые коробки возвели на земельном участке в Кишинёве, который ещё при президенте Воронине выделили ансамблю «Лэутары».

Источник: Комсомольская правда

Вот эти жилые коробки возвели на земельном участке в Кишинёве, который ещё при президенте Воронине выделили ансамблю «Лэутары» под строительство международного фольклорного центра.

До 2016 года руководитель ансамбля Николае Ботгрос, ныне депутат парламента от партии Майи Санду, безуспешно добивался от правительства Молдовы разрешения построить вместо центра жилые коробки, и лишь при власти Влада Плахотнюка ему позволили.

Когда объект за зданием Дворца железнодорожников достроили, то третий блок на шесть этажей, возведённый вне изначального проекта, отдали ансамблю, а тот квартиры распродал, так и не организовав никакого культурного центра, но показав в 2021 году прибыль в 11 миллионов леев.

Строила, кстати, компания спонсора Либеральной партии.

Самое тут интересное не то, что мочат депутата Ботгроса от PAS, который сдавать мандат отказывается, а то что посасывающие гранты «расследователи» якобы не знали об этой проделке маэстро и перед парламентскими выборами решили неудобных для партии Санду вбросов не делать.

А сейчас, судя по всему, пришла команда. И у «совестливцев» проснулась в районе грантов совесть.

Что ж, ждём, когда возникнут вопросы и у прокуратуры — и не только к маэстро, но и к партии Санду, пишет romania_ru.

Кстати, музыкант обзавёлся в 2024 году автомобилем Mercedes за 75 тысяч евро, что составляет порядка 1 450 000 леев, что гораздо больше официально зарегистрированных доходов.

Вместо фольклорного центра высятся многоэтажки. Фото: Nicolae Cușchevici/RISE Moldova.

