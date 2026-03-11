Ричмонд
ПВО уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией

Силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над Россией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем, сообщило Минобороны России.

«Одиннадцатого марта текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

МО уточнило, что 21 БПЛА уничтожили над Крымом, девять БПЛА — над Краснодарским краем, восемь БПЛА — над Белгородской областью, семь БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над Курской областью, два БПЛА — над Воронежской областью.

