ПВО уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем, сообщило Минобороны России.
«Одиннадцатого марта текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.
МО уточнило, что 21 БПЛА уничтожили над Крымом, девять БПЛА — над Краснодарским краем, восемь БПЛА — над Белгородской областью, семь БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над Курской областью, два БПЛА — над Воронежской областью.