После ЧП с рыбаками и детьми в Калининградской области вводят запрет на выход на лёд

"Друзья, очевидно, что выходить на лёд в плюсовую температуру — не лучшая идея. Чудо, что обошлось без трагедии. Договорились с руководством нашего МЧС, что необходимо установить запрет выхода на лёд. К тому же через систему оповещения предупреждаем об опасности. Ещё раз. Лёд тает, даже если кажется, что он ещё крепкий.