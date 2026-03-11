После ЧП с рыбаками и детьми в Калининградской области вводят запрет на выход на лёд

В Калининградской области из-за потепления и ухудшения обстановки на водоёмах введут запрет на выход на лёд. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале, комментируя недавнее ЧП в заливе.
"Друзья, очевидно, что выходить на лёд в плюсовую температуру — не лучшая идея. Чудо, что обошлось без трагедии. Договорились с руководством нашего МЧС, что необходимо установить запрет выхода на лёд. К тому же через систему оповещения предупреждаем об опасности. Ещё раз. Лёд тает, даже если кажется, что он ещё крепкий.
Выходить рыбачить или просто прогуляться — опасно. Зачем рисковать своей жизнью и жизнью сотрудников МЧС, которые будут вас спасать?" — написал глава области.
9 марта в Калининградском заливе с подтаявшей льдины спасли 58 человек, в том числе шестерых детей. Тех, кто не мог выбраться на берег самостоятельно, доставляли на сушу двумя катерами на воздушной подушке. Очевидец рассказал, что во время эвакуации люди толкались, пытаясь первыми попасть на борт, а некоторые в суматохе проваливались в воду.