В Калининграде представили выставку о легендарной прусской королеве Луизе

В Калининграде 10 марта открылась выставка, посвященная королеве Луизе Прусской, бабушке российских императоров. Об этом сообщил Музей Мирового океана.
Выставку «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?» реализовали совместно с ГМЗ «Царское Село» и представили в выставочном центре «Пакгауз». Экспозиция позволяет увидеть Луизу не только как политическую фигуру, но и как женщину с привычками, характером и любимыми мелочами. Через письма, дневники и произведения искусства посетители узнали, почему ее называли «барышня-стрекоза» и какой цветок считался любимым королевы.
Экспозицию составляют предметы быта, в том числе из янтаря, старинные карты, скульптуры, живопись и графика западноевропейских художников конца XIX — первой половины XX века. Кроме того, публике представили материалы из Музея истории города Советска, Музея Тильзитского мира и частных коллекций, которые помогают погрузиться в атмосферу эпохи и легенд, связанных с именем Луизы.
