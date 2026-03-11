В Калининграде представили выставку о легендарной прусской королеве Луизе

Выставку «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?» реализовали совместно с ГМЗ «Царское Село» и представили в выставочном центре «Пакгауз». Экспозиция позволяет увидеть Луизу не только как политическую фигуру, но и как женщину с привычками, характером и любимыми мелочами. Через письма, дневники и произведения искусства посетители узнали, почему ее называли «барышня-стрекоза» и какой цветок считался любимым королевы.