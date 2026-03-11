Ричмонд
У Мадагаскара нашли корабль с сокровищами, разграбленный пиратами

Американские археологи обнаружили затонувший в XVIII веке у берегов Мадагаскара корабль Nossa Senhora do Cabo, который перевозил сокровища. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

Место крушения судна было найдено специалистами Центра сохранения исторических кораблекрушений Брендоном Клиффордом и Марком Агостини. Согласно данным исследователей, на борту находились золотые и серебряные слитки, а также более 400 драгоценных камней, среди которых алмазы, изумруды и жемчуг.

Историки отмечают, что в 1721 году корабль подвергся атаке известного пирата Оливье Левассера, более известного как Стервятник. После нападения судно было отбуксировано на расстояние около 600 километров и затоплено.

В ходе подводных исследований археологи нашли под слоем песка и ила более трех тысяч артефактов, среди которых религиозные статуэтки, керамика и золотые монеты с арабской вязью.

По предварительным оценкам, стоимость найденных сокровищ может составить до 138 миллионов долларов, говорится в материале.

В ноябре колумбийские ученые подняли со дна Карибского моря пушку, три монеты и фарфоровую чашу — они находились на месте крушения испанского галеона «Сан-Хосе», атакованного британским флотом и потопленного в начале XVIII века.

