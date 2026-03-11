Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Пентагон запретил фотографам СМИ участвовать в брифингах

Пентагон запретил фотокорреспондентам участвовать в брифингах после публикации фотографий Пита Хегсета.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон запретил фотокорреспондентам участвовать в брифингах после того, как они опубликовали «нелестные» фотографии главы ведомства Пита Хегсета, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Министерство войны запретило фотожурналистам участвовать в брифингах по продолжающемуся американо-израильскому военному конфликту с Ираном после того, как они опубликовали фотографии главы Пентагона Пита Хегсета, которые его подчиненные сочли “нелестными”», — сказано в материале.

По данным издания, на брифинге 2 марта присутствовали фотокорреспонденты от ряда изданий. Однако после публикации фотографий, которые получили широкое распространение, помощники Пита Хегсета заявили, что им «не нравится, как он выглядит». Они решили не допускать фотографов на два следующий брифинга — 4 и 10 марта.

Ранее появилась информация, что Пентагон конфисковал пропуска почти у всех крупных американских СМИ из-за их отказа принять новые требования для работы с ведомством.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше