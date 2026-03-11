WP: Пентагон запретил фотографам СМИ участвовать в брифингах

По данным издания, на брифинге 2 марта присутствовали фотокорреспонденты от ряда изданий. Однако после публикации фотографий, которые получили широкое распространение, помощники Пита Хегсета заявили, что им «не нравится, как он выглядит». Они решили не допускать фотографов на два следующий брифинга — 4 и 10 марта.