На Северном обходе Ростова в ДТП погиб 23-летний парень

По предварительным данным, в 07:45 на территории Мясниковского района 23-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-2115» не справился с управлением. Молодой человек нарушил правила расположения машины на проезжей части и выехал на «встречку». Там произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗель», за рулем которого находился 33-летний мужчина.