На Северном обходе Ростова в ДТП погиб 23-летний парень

В Мясниковском районе в ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» погиб водитель.

Источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова столкновение легковушки и «ГАЗели» унесло жизнь молодого водителя. Смертельная авария произошла утром 11 марта. В региональной Госавтоинспекции сообщили подробности происшествия.

По предварительным данным, в 07:45 на территории Мясниковского района 23-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-2115» не справился с управлением. Молодой человек нарушил правила расположения машины на проезжей части и выехал на «встречку». Там произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗель», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

Удар оказался фатальным для водителя легкового автомобиля — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте ДТП до приезда медиков. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

