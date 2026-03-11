Под Волгоградом ожидается опасный подъём рек Донского бассейна

— Учитывая складывающуюся гидрологическую обстановку и ожидаемые в марте погодные условия, вскрытие рек в западной части бассейна мы ожидаем во второй и третьей декадах марта, а в восточной части — в начале апреля. В целом, из-за сильных морозов реки в регионе освободятся ото льда на 10 дней позже значений прошлого года, — рассказал ИА «Высота 102» врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.