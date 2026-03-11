В «Крокус Экспо» стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства

— Год от года растет турпоток в Республику Крым. Сейчас уже наш край ассоциируется не только с пляжным или культурным отдыхом, а еще и с оздоровительным туризмом, — рассказывает Татьяна Федорова, представитель агрофирмы в Крыму. — Визитной карточкой нашего региона можно назвать лаванду — чарующие поля становятся точкой притяжения для многих туристов. Но дело не только в живописности видов — она становится сырьем для эфирных масел, которые используются для производства косметики и в ароматерапии. Набирает обороты и туризм в Республику Дагестан. Тенденция связана не только с ростом популярности региона среди отечественных туристов — кратно в последние годы растет количество гостей из-за рубежа.