11 марта в «Крокус Экспо» стартовала 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Здесь можно узнать о главных трендах и самых необычных путешествиях.
Выставочные залы превратились в настоящий калейдоскоп культур. Здесь собрались представители, кажется, всех уголков планеты — от экзотичной Африки до аутентичной Чукотки. Где-то можно познакомиться с уникальными гастрономическими традициями, а где-то главным впечатлением станет необычная природа.
— Год от года растет турпоток в Республику Крым. Сейчас уже наш край ассоциируется не только с пляжным или культурным отдыхом, а еще и с оздоровительным туризмом, — рассказывает Татьяна Федорова, представитель агрофирмы в Крыму. — Визитной карточкой нашего региона можно назвать лаванду — чарующие поля становятся точкой притяжения для многих туристов. Но дело не только в живописности видов — она становится сырьем для эфирных масел, которые используются для производства косметики и в ароматерапии. Набирает обороты и туризм в Республику Дагестан. Тенденция связана не только с ростом популярности региона среди отечественных туристов — кратно в последние годы растет количество гостей из-за рубежа.
— Нам есть чем гордиться: от видов Сулакского каньона с бирюзовой водной гладью у гостей захватывает дух, — рассказывает Абусупиян Чимаев, главный специалист Туристического центра Республики Дагестан. — Кроме того, наш Дербент, история которого насчитывает более двух тысяч лет, является одним из старейших городов мира.
Среди представленных направлений есть и совсем экзотичные — для самых искушенных путешественников. К таким вариантам относятся этнографические поездки. В них можно познакомиться с укладом жизни различных народностей по всему миру. Так, популярным краем для такого туризма становится Чукотка.
— Мы предлагаем посетить поселения коренных народов, знакомим с историческими промыслами и показываем, как они трансформировались сегодня. В программу входит и наша традиционная культура — например, горловое пение, — рассказывает Олит Тевлянаут, представитель общины коренных малочисленных народов Чукотки. — Кроме того, в нашем регионе можно попробовать блюда местной кухни, например, итильхин (кусочки сала и кожи кита).
На деловой программе обсуждались перспективы зарубежного туризма, особенно актуальные в связи с геополитической обстановкой.
— Главное — на рынке не предвидится резкого скачка цен, даже с учетом кризисов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, — подчеркивает Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии. — В связи с введением безвизового режима растет спрос на поездки в Китай, а в топ выходит Вьетнам. Однако самыми популярными направлениями остаются Турция и Египет — эти страны безопасны и наиболее демократичны по цене.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ.
Сергей Ганзий, министр курортов и туризма Республики Крым:
— Мы традиционно представляем туристический потенциал нашего региона на ведущей деловой площадке индустрии. По итогам 2025 года Крым принял 7 миллионов человек, а по итогам 11 лет в составе РФ — 74 миллиона. В рамках выставки наши санатории презентуют инновационные разработки.
Инна Удовенко, руководитель Всероссийской ассоциации патриотического туризма:
— Мы обсуждаем перспективы дальнейшего развития патриотического направления в туризме и проект «Навигатор Победы», который Музей Победы реализует совместно со Всероссийской ассоциацией патриотического туризма.
Константин Марков, исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка:
— Внутренний туризм в России продолжает устойчиво расти с 2021 года. Внутри региональные предпочтения меняются: Москва возвращает лидерство, Ленинградская и Свердловская области показывают впечатляющую динамику развития.