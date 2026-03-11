Апноэ во сне — скрытая угроза: на что могут указывать остановки дыхания

Доктор пояснил, что остановки дыхания могут длиться от нескольких секунд до целой минуты и повторяются десятки раз за ночь. Он подчеркнул, что сам по себе единичный эпизод редко становится причиной смерти, но хроническое течение болезни серьезно повышает риски опасных осложнений. Постоянная нехватка кислорода и частые микропробуждения создают колоссальную нагрузку на сердце и сосуды.