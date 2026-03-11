Ричмонд
Апноэ во сне — скрытая угроза: на что могут указывать остановки дыхания

Терапевт Еременко: ночные остановки дыхания могут привести к инсульту.

Источник: Комсомольская правда

Скрытая угроза, знакомая почти половине жителей России, может привести к развитию инсульта. Речь идет о синдроме обструктивного апноэ сна — состоянии, при котором у человека во сне останавливается дыхание. Подробности об этом заболевании в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» раскрыл врач-терапевт Иван Еременко.

Доктор пояснил, что остановки дыхания могут длиться от нескольких секунд до целой минуты и повторяются десятки раз за ночь. Он подчеркнул, что сам по себе единичный эпизод редко становится причиной смерти, но хроническое течение болезни серьезно повышает риски опасных осложнений. Постоянная нехватка кислорода и частые микропробуждения создают колоссальную нагрузку на сердце и сосуды.

Как отметил специалист, из-за этого растет вероятность развития гипертонии, нарушения сердечного ритма и ишемии. В конечном итоге это может привести к инфаркту миокарда или инсульту, предупредил врач Еременко.

Врач-кардиолог Вера Ларина рассказала, как вовремя распознать сердечную катастрофу. Она объяснила, что главный признак инфаркта — это боль в груди, которая длится дольше 20 минут и не проходит после приема лекарства.