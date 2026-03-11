Ричмонд
Россиян предупредили о рисках при покупке и аренде дачи: на что стоит обратить внимание

Депутат Чаплин: При покупке дачи стоит следить за юридической чистотой объекта.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам при покупке или аренде дачи стоит обратить внимание на юридическую чистоту объекта. Об этом в беседе с Газета.ru заявил депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Главный риск аренды — юридическая неопределенность. Нужно обязательно проверять, имеет ли арендодатель законное право сдавать дом и соответствуют ли документы реальному положению вещей», — подчеркнул Чаплин.

Он напомнил о новых требованиях к использованию земли, вступивших в силу в 2026 году. По словам депутата, при покупке участка с незарегистрированными капитальными строениями могут возникнуть определенные проблемы. Также россиянам грозят штрафы за нецелевое использование участка или его состояние — при наличии борщевика сумма взыскания достигает 50 тысяч рублей.

При аренде дачи, не оформленной или построенной с нарушениями, граждан могут вынудить освободить ее в любой момент. Проблемы могут возникнуть и при использовании участка иначе, чем прописано в документах об аренде.

Ранее KP.RU сообщал, что собственникам участков, приобретенных для садоводства или дачного строительства, может грозить административная ответственность за длительное неиспользование земли.