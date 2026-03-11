Россиян предупредили о рисках при покупке и аренде дачи: на что стоит обратить внимание

Он напомнил о новых требованиях к использованию земли, вступивших в силу в 2026 году. По словам депутата, при покупке участка с незарегистрированными капитальными строениями могут возникнуть определенные проблемы. Также россиянам грозят штрафы за нецелевое использование участка или его состояние — при наличии борщевика сумма взыскания достигает 50 тысяч рублей.