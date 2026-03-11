Воспитать достойную смену

Сейчас в задачи библиотек входит развитие социальных сетей и проведение разнообразных мероприятий — всем этим занимаются именно молодые сотрудники. Но все же эти юные специалисты должны обладать определенными качествами. Первое, что я хочу отметить, — нужно все же оставаться преданным книге. Лидер индустрии должен быть фанатичным поклонником литературы. Второе — нацеленность на развитие и чуткость к тому, что происходит вокруг. Им необходима и смелость, ведь сейчас не нужно бояться поменять концепцию комплектования фондов или стиль взаимодействия с аудиторией — это все пространство для эксперимента. Нашей сфере нужны люди, которые, как писал Борис Пастернак, стремятся дойти до самой сути. Важнейшим качеством в современном мире остается уважение к людям. Увы, сейчас молодежь много времени проводит в социальных сетях, и поэтому стоит задача сохранить культуру взаимодействия с живыми людьми и умение работать в команде, ведь без этого стать лидером невозможно.