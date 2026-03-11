Воспитать достойную смену

Без лишнего пафоса отмечу, что все специалисты библиотечного дела работают с важными смыслами, от нас во многом зависит формирование ценностей. В библиотеках сегодня мы гармонично сочетаем инновации, стремительное развитие и приверженность классике. С одной стороны, наша профессия предполагает глубокий консерватизм, когда мы говорим о сохранении и реставрации антикварных книг. В каждой библиотеке хранятся уникальные издания, которые требуют особых мер и своевременной реставрации, и эта колоссальная ответственность лежит на сотрудниках. С другой стороны, мы должны идти в ногу со временем, и тут встает вопрос и о компетенциях, связанных с искусственным интеллектом, который способен быстро обрабатывать огромные массивы данных, и об актуальных маркетинговых концепциях.
Сейчас в задачи библиотек входит развитие социальных сетей и проведение разнообразных мероприятий — всем этим занимаются именно молодые сотрудники. Но все же эти юные специалисты должны обладать определенными качествами. Первое, что я хочу отметить, — нужно все же оставаться преданным книге. Лидер индустрии должен быть фанатичным поклонником литературы. Второе — нацеленность на развитие и чуткость к тому, что происходит вокруг. Им необходима и смелость, ведь сейчас не нужно бояться поменять концепцию комплектования фондов или стиль взаимодействия с аудиторией — это все пространство для эксперимента. Нашей сфере нужны люди, которые, как писал Борис Пастернак, стремятся дойти до самой сути. Важнейшим качеством в современном мире остается уважение к людям. Увы, сейчас молодежь много времени проводит в социальных сетях, и поэтому стоит задача сохранить культуру взаимодействия с живыми людьми и умение работать в команде, ведь без этого стать лидером невозможно.
И очень важно сохранять интеллигентность — тут речь уже не только о молодых лидерах библиотечного дела. Я бы порекомендовал нашей молодежи больше читать классиков русской литературы, обращать внимание на изящную словесность. При оценке молодых лидеров библиотечного дела во многом мы будем ориентироваться именно на эти качества, ведь со временем именно эти люди займут ключевые посты в нашей сфере, и мы должны успеть передать им свой опыт.