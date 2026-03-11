Врач Азизова: Увядающие букеты могут стать источником опасности для здоровья

Засохшие и подгнивающие растения могут стать источниками опасности для здоровья, поскольку вода в вазе становится идеальной средой для размножения бактерий и грибков. В частности, спустя несколько дней в ней образуются бактериальные биопленки, а на стеблях и листьях появляются колонии плесени. Об этом рассказала врач-терапевт Алина Азизова.
По ее словам, при попадании в дыхательные пути плесневые споры могут вызвать раздражение слизистых, чихание, насморк, кашель и слезотечение. В группе особого риска находятся аллергики, астматики и люди с хроническими заболеваниями легких, для которых вдыхание спор может спровоцировать серьезное обострение.
Также в случае бактериального разложения растительных тканей могут образовываться летучие органические соединения, которые создают характерный гнилостный запах.
— В бытовых концентрациях они обычно не считаются токсичными, однако могут ухудшать качество воздуха в помещении и вызывать субъективный дискомфорт, — подчеркнула врач в беседе с RT.
В свою очередь аллерголог Владимир Болибок рассказал, что одним из наиболее сильных аллергенов является мимоза. Также мелкую летучую пыльцу производят хризантемы, герберы, астры, ромашки, маргаритки, подсолнухи и георгины.