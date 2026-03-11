Врач Азизова: Увядающие букеты могут стать источником опасности для здоровья

Засохшие и подгнивающие растения могут стать источниками опасности для здоровья, поскольку вода в вазе становится идеальной средой для размножения бактерий и грибков. В частности, спустя несколько дней в ней образуются бактериальные биопленки, а на стеблях и листьях появляются колонии плесени. Об этом рассказала врач-терапевт Алина Азизова.