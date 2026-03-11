Вода из-под крана убивает волосы: вот почему

Привычка мыть голову обычной водой из-под крана способна спровоцировать сильное выпадение волос и даже облысение. В беседе с «Абзацем» такое предупреждение озвучила врач-дерматолог и косметолог Василина Миронова.
Специалист пояснила, что нефильтрованная вода ослабляет волосяные фолликулы и закупоривает их, что напрямую увеличивает риск потери волос. Кроме того, страдает здоровье кожи головы: появляются сухость, зуд и шелушение. Доктор Миронова подчеркнула, что если у человека есть генетическая предрасположенность или гормональные нарушения, то использование некачественной воды способно серьезно усугубить эти проблемы.
Врач обратила внимание и на повышенную жесткость воды из-за солей кальция и магния. Из-за этого волосы становятся тусклыми, ломкими и непослушными, на них образуется пленка, которая мешает действию масок и бальзамов. Хлор, используемый для обеззараживания, по словам Мироновой, разрушает кератин, что ведет к истончению и потере блеска, а также нарушает естественный pH кожи, провоцируя перхоть и раздражение.
Однако не всякое выпадение волос должно вызывать панику. Врач-дерматолог и трихолог Екатерина Каминская успокоила: если волосы редеют не дольше двух-трех месяцев, а прическа визуально не изменилась, поводов для беспокойства нет.