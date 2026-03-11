Вода из-под крана убивает волосы: вот почему

Врач обратила внимание и на повышенную жесткость воды из-за солей кальция и магния. Из-за этого волосы становятся тусклыми, ломкими и непослушными, на них образуется пленка, которая мешает действию масок и бальзамов. Хлор, используемый для обеззараживания, по словам Мироновой, разрушает кератин, что ведет к истончению и потере блеска, а также нарушает естественный pH кожи, провоцируя перхоть и раздражение.