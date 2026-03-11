Микки Рурка выселили из дома в Лос-Анджелесе из-за долгов

Верховный суд Лос-Анджелеса постановил выселить американского актера Микки Рурка из арендованного им дома из-за задолженности по оплате, пишет Page Six со ссылкой на судебные документы.
Сообщается, что в декабре 2025 года суд потребовал от актера оплатить задолженность в размере 59,1 тыс. долларов или съехать. Поскольку долг не был оплачен, собственник жилья инициировал процедуру выселения Рурка.
В результате согласно решению суда, вынесенному 9 марта, дом на Дексель-авеню, который снимал 73-летний актер, перешел под контроль собственника. Сообщается, что Верховный суд вынес решение, вероятно, в отсутствие актера на заседании.
Отметим, Рурк получил известность благодаря главным ролям в фильмах «Город грехов», «9 с половиной недель», «Железный человек 2», «Неудержимые» и другим.
Напомним, в 2017 года Микки Рурка также был вынужден съехать со съемной квартиры из-за долга в 30 тысяч долларов. В связи с невыплатой арендной платы компания Crosstown Realty Holdings подала иск против актера.