Адвокат Блинов: Лерчек может получить освобождение от наказания из-за рака

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, может быть освобождена от наказания из-за рака четвертой стадии. Об этом сообщил адвокат Максим Блинов.
По его словам, даже если суд вынесет приговор, наличие медицинских показаний может позволить подсудимой избежать наказания или оставаться вне изоляции.
Юрист также отметил, что отказ в проведении медицинского обследования при наличии жалоб на здоровье может быть обжалован. Если диагноз подтвердится по результатам экспертизы, суд имеет право изменить меру пресечения.
При этом Блинов подчеркнул, что прекращение уголовного преследования по таким причинам не предусмотрено — речь идет именно об освобождении от наказания или изменении условий его исполнения.
Адвокат Роман Францев добавил, что пока дело не завершено и Валерия Чекалина находится под домашним арестом, защита может подать ходатайство о замене меры пресечения, например, на запрет определенных действий или залог.
Францев также отметил, что лицо, в отношении которого применяется мера пресечения, еще не является осужденным, и суд может принять другое решение при наличии оснований.
— Когда речь идет о здоровье матери и о налоговом преступлении, я думаю, что суд все-таки пойдет навстречу стороне защиты. Не исключаю, что ходатайство об изменении меры пресечения может поддержать и прокурор, поскольку, находясь под домашним арестом, тяжело вести активную борьбу за здоровье человека, — приводит слова юриста РЕН ТВ.
У Валерии Чекалиной обнаружили онкологическое заболевание, у нее появились метастазы в легких. Также Лерчек из-за разрушения позвонков провели операцию. По мнению врачей, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.