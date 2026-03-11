Ричмонд
Макрон: G7 не отменит санкции против России из-за роста цен на нефть

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что страны «Большой семерки» (G7) не планируют снимать санкции против России, несмотря на рост цен на топливо, вызванный обострением кризиса на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках своей речи после видеоконференции глав государств и правительств G7 по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке.

— Во время встречи «Большой семерки» мы решили, что сложившаяся ситуация (с ценами на топливо — прим. «ВМ») ни в коем случае не оправдывает снятия санкций, действующих в отношении России, и что они должны продолжать оставаться в силе Мы сохраним эти санкции, — пояснил он.

Трансляция мероприятия проводилась в социальной сети Х.

9 марта стало известно, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.

По данным The Wall Street Journal, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта США и Израиля против Ирана. Падение стало одним из самых значительных.

8 марта консерваторы обвинили правительство Великобритании в том, что оно поставило энергетическую безопасность страны в «хрупкое» положение. Тогда они утверждали, что в хранилищах страны запаса газа осталось менее чем на три дня.

