Политолог Штульман объяснила, почему ИИ не поработит человечество

Гораздо более серьезной проблемой Штульман считает влияние цифровой среды на молодое поколение. Привыкнув к общению через экран, где конфликт можно решить кнопкой перезагрузки, молодые люди оказываются не готовы к реальным столкновениям. В офлайн-ситуациях это приводит либо к уходу в себя, либо к неконтролируемым всплескам агрессии.