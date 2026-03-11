Политолог Штульман объяснила, почему ИИ не поработит человечество

Разговоры о том, что искусственный интеллект поработит человека или станет выше его, являются чушью. Об этом заявила политолог Елена Штульман в беседе с RuNews24.ru.
Эксперт указала на уязвимость цифровой инфраструктуры, которая зависит от электричества и физической защиты серверов и дата-центров. Без этой материальной базы искусственный интеллект перестает существовать как практический инструмент.
Гораздо более серьезной проблемой Штульман считает влияние цифровой среды на молодое поколение. Привыкнув к общению через экран, где конфликт можно решить кнопкой перезагрузки, молодые люди оказываются не готовы к реальным столкновениям. В офлайн-ситуациях это приводит либо к уходу в себя, либо к неконтролируемым всплескам агрессии.
По словам политолога, неумение вести диалог, аргументировать и держать удар в споре часто заменяется реакцией уничтожить источник дискомфорта. Эксперт подчеркнула, что главная опасность заключается не в ИИ как убийце профессий, а в том, что цифровые технологии подменяют живой диалог симуляцией, лишая молодежь навыков реальной коммуникации.
