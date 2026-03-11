В результате атаки БПЛА в Кувейте пострадали десятки военнослужащих США

Десятки американских военнослужащих пострадали в результате атаки иранского беспилотника на военный объект в Кувейте, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
«Десятки получили ранения, включая черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и ожоги. По меньшей мере одному из них потребовалась ампутация конечности», — следует из публикации.
Как отмечают авторы материала, после атаки иранского беспилотника в Кувейте не менее 37 солдат были направлены в госпитали США и Германии.
Напомним, ранее в Сети опубликовали кадры со взрывом, который произошёл в районе американской военной базы в Манаме. В ролике запечатлено огненное зарево за зданиями, после которого появляется облако густого черного дыма.