В Калининградской области усиливают борьбу с незаконными сбросами в реки

Особое внимание уделено реке Товарной. Совместно с администрацией Калининграда специалисты обследовали более 14 км русла реки на территории областного центра и Гурьевского района. Детальная проверка подтвердила 77 незаконных выпусков. «На сегодняшний день достигнуты результаты: 16 незаконных выпусков от физических лиц ликвидировано муниципалитетом, три затампонировано юридическими лицами добровольно. В отношении владельцев еще 24 сбросов министерством направлены исковые заявления в суд о понуждении к их ликвидации», — подчеркнули в правительстве.