Удлинители в квартирах предлагают запретить: чем они опасны

Удлинители, которые есть практически в каждом доме, могут стать причиной пожара. Из-за перегрузки сети или плохого контакта они сильно нагреваются и воспламеняются, поэтому их использование в квартирах стоит ограничить. Об этом «Абзацу» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.
По словам специалиста, любой удлинитель создает дополнительную нагрузку на ту розетку, в которую он включен. Если в него вставить сразу несколько мощных приборов, общая мощность может превысить допустимые показатели проводки. Это приводит к перегреву контактов и увеличивает риск короткого замыкания.
Бойко пояснил, что лишнее соединение в цепи всегда несет в себе опасность. Часто соединение удлинителя с розеткой оказывается неплотным, из-за чего возникает искрение. Именно в этот момент происходит перегрев, который может привести к воспламенению проводов и розетки, подчеркнул эксперт.
Он добавил, что полностью исключить использование тройников и переносок удается не всегда. Если без них не обойтись, покупать нужно только сертифицированные модели, которые рассчитаны на нужную мощность и имеют встроенную защиту от перегрузок.
Не так давно пожар на площади 40 квадратных метров произошел в Ставрополе. Возгорание началось в жилом доме на улице Полтавского, а причиной стала неисправная электропроводка.