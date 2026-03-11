Удлинители в квартирах предлагают запретить: чем они опасны

Бойко пояснил, что лишнее соединение в цепи всегда несет в себе опасность. Часто соединение удлинителя с розеткой оказывается неплотным, из-за чего возникает искрение. Именно в этот момент происходит перегрев, который может привести к воспламенению проводов и розетки, подчеркнул эксперт.