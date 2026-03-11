Врач Миронова заявила о риске облысеть из-за мытья головы из-под крана

По ее словам, водопроводная вода ослабляет и закупоривает волосяные фолликулы, что увеличивает риск облысения. При наличии генетической или гормональной предрасположенности некачественная вода усугубляет проблему. Металлы и примеси в воде могут изменить цвет волос, а их накопление на коже головы приводит к закупорке пор и воспалениям.