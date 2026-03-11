Врач Миронова заявила о риске облысеть из-за мытья головы из-под крана

Привычка мыть голову нефильтрованной водой из-под крана может вызвать выпадение волос и привести к полному облысению. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала врач-дерматолог, косметолог Василина Миронова.
По ее словам, водопроводная вода ослабляет и закупоривает волосяные фолликулы, что увеличивает риск облысения. При наличии генетической или гормональной предрасположенности некачественная вода усугубляет проблему. Металлы и примеси в воде могут изменить цвет волос, а их накопление на коже головы приводит к закупорке пор и воспалениям.
Повышенная жесткость воды из-за солей кальция и магния делает волосы тусклыми, сухими и ломкими. На их поверхности образуется пленка, которая мешает проникновению уходовых средств. Хлор, используемый для дезинфекции, разрушает кератин, истончает волосы и лишает их блеска, а также вызывает сухость, зуд, шелушение и перхоть.
