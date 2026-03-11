Ричмонд
В Минске магазин Green в ТЦ «Скала» временно закрыли

Стало известно о временном закрытии магазина Green в Минске.

Источник: Комсомольская правда

После проведения проверки в магазине Green, который расположен в ТЦ «Скала» неподалеку от станции метро «Спортивная» в Минске, принято решение о временном закрытии названной единицы торговли. Об этом сообщили в телеграм-канале Фрунзенского района столицы Беларуси.

Решение это носит именно временный характер, принято оно до устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Green временно закрыл свои двери для покупателей, заработать продовольственная точка должна после полного устранения выявленных нарушений.

Ранее мы писали о том, что стало известно, в каком областном центре Беларуси будет построен второй в республике крематорий (тут про это).