В Минске магазин Green в ТЦ «Скала» временно закрыли

После проведения проверки в магазине Green, который расположен в ТЦ «Скала» неподалеку от станции метро «Спортивная» в Минске, принято решение о временном закрытии названной единицы торговли. Об этом сообщили в телеграм-канале Фрунзенского района столицы Беларуси.
Решение это носит именно временный характер, принято оно до устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Green временно закрыл свои двери для покупателей, заработать продовольственная точка должна после полного устранения выявленных нарушений.
