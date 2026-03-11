Болгарский суд одобрил экстрадицию в США россиянина Ольшанского

Болгарский апелляционный суд одобрил экстрадицию в США россиянина Олега Ольшанского. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства РФ в Болгарии.
«Решение об экстрадиции 54-летнего гражданина России подтверждено апелляционной инстанцией и является окончательным», — заявили в диппредставительстве.
В феврале апелляционный суд одобрил экстрадицию в США россиянина Сергея Ивина, который был задержан вместе с Ольшанским.
Напомним, в октябре 2025 года Ольшанский был задержан в аэропорту Софии по требованию Вашингтона.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Швеции по запросу США задержали россиянина. Он был задержан еще в декабре 2025 года, россиянин был в международном розыске по линии США. Также сотрудники полиции Сингапура задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США.