Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болгарский суд одобрил экстрадицию в США россиянина Ольшанского

Болгарский апелляционный суд одобрил экстрадицию в США россиянина.

Болгарский апелляционный суд одобрил экстрадицию в США россиянина Олега Ольшанского. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства РФ в Болгарии.

«Решение об экстрадиции 54-летнего гражданина России подтверждено апелляционной инстанцией и является окончательным», — заявили в диппредставительстве.

В феврале апелляционный суд одобрил экстрадицию в США россиянина Сергея Ивина, который был задержан вместе с Ольшанским.

Напомним, в октябре 2025 года Ольшанский был задержан в аэропорту Софии по требованию Вашингтона.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Швеции по запросу США задержали россиянина. Он был задержан еще в декабре 2025 года, россиянин был в международном розыске по линии США. Также сотрудники полиции Сингапура задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше