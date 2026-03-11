Трамп заявил, что «ничего не знает» об американском ударе по школе в Иране

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 марта, заявил, что «ничего не знает» об атаке американских войск на школу для девочек, расположенную в иранском городе Минаб.
— Я ничего об этом не знаю, — высказался американский лидер.
Об этом он заявил во время беседы с журналистом, который спросил у него об ответственности США за удар по иранской школе.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что офицеры Центрального командования США определили координаты цели для удара, используя устаревшие данные, предоставленные Разведывательным управлением Министерства обороны. Из-за того, что ранее начальная школа Шаджара Тайебех была частью иранской военной базы, расположенной вблизи нее, американские войска нанесли удар ракетой «Томагавк» по зданию. По данным журналистов, в результате атаки погибли по меньшей мере 175 человек, и большая часть из них — дети.
6 марта представители Белого дома признались конгрессменам, что Штаты наносили удары по району иранского города Минаб, где расположена школа для девочек. Американские чиновники также уточнили, что иранскую школу атаковала не Армия обороны Израиля.