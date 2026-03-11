Трамп заявил, что «ничего не знает» об американском ударе по школе в Иране

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что офицеры Центрального командования США определили координаты цели для удара, используя устаревшие данные, предоставленные Разведывательным управлением Министерства обороны. Из-за того, что ранее начальная школа Шаджара Тайебех была частью иранской военной базы, расположенной вблизи нее, американские войска нанесли удар ракетой «Томагавк» по зданию. По данным журналистов, в результате атаки погибли по меньшей мере 175 человек, и большая часть из них — дети.