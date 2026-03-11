Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на медовуху

В стандарте прописали и требования к вкусу. Напиток должен быть кисло-сладким, с характерным ароматом и оттенками, которые зависят от используемого сырья. Как пояснили в Росстандарте, такая продукция может быть фильтрованной и нефильтрованной, пастеризованной и непастеризованной, а также прошедшей холодную стерилизацию.