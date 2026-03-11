Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на медовуху

Росстандарт утвердил ГОСТ на медовуху, в котором впервые официально закрепили само понятие этого напитка. Об этом со ссылкой на документ ведомства сообщает РИА Новости в среду, 11 марта.
По новому стандарту медовухой считается слабоалкогольный напиток крепостью от 1,5% до 6%. Его готовят из сусла с содержанием мёда не менее 8%. Для подслащивания, помимо основного ингредиента, разрешено использовать другие продукты пчеловодства, растительное сырьё и натуральные сахаросодержащие вещества. Питьё можно насыщать углекислым газом, который образуется во время брожения.
В стандарте прописали и требования к вкусу. Напиток должен быть кисло-сладким, с характерным ароматом и оттенками, которые зависят от используемого сырья. Как пояснили в Росстандарте, такая продукция может быть фильтрованной и нефильтрованной, пастеризованной и непастеризованной, а также прошедшей холодную стерилизацию.
Специалисты определили список разрешённого сырья. Теперь при производстве, помимо хлебопекарных, пивоваренных и винных дрожжей, можно использовать специальные для медовухи и спиртовые. В Росстандарте добавили, что принятый ГОСТ должен помочь сохранить традиционные рецептуры, обеспечить стабильное качество продукции и защитить интересы покупателей.
В России зафиксировали рекордный за последние восемь лет объём производства алкоголя. Быстрее всего рос выпуск вина — на 14%, на втором месте оказалось пиво и производные напитки, включая сидр и медовуху, — плюс 12%.