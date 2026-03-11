Sohu: Китай отказывает Ирану помощь, не ввязываясь в конфликт на Ближнем Востоке

Китай оказал огромную поддержку Ирану на фоне атак США и Израиля, не ввязываясь в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Sohu.
«Китай напрямую не вовлечен в конфликт, он помог Ирану стабилизировать свое положение другими способами», — говорится в материале.
Согласно источнику, Китаю невыгоден прямой конфликт с США. Поэтому Пекин оказывает Тегерану экономическую и дипломатическую помощь. В качестве примера издание приводит перемещение танкеров из КНР через Ормузский пролив, что обеспечивает стабильные поставки нефти для зависящего от экспорта Ирана. Это позволяет стране сохранять финансовый поток в условиях боевых действий.
Пекин также выступил с осуждением США и Израиля на фоне конфликта, сделав заявление через Шанхайскую организацию сотрудничества, где Китай имеет одну из ключевых ролей.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия, Китай и Франция обратились к Ирану по вопросу прекращения огня. Страны призвали Тегеран к установлению мира на Ближнем Востоке.