Sohu: Китай отказывает Ирану помощь, не ввязываясь в конфликт на Ближнем Востоке

Согласно источнику, Китаю невыгоден прямой конфликт с США. Поэтому Пекин оказывает Тегерану экономическую и дипломатическую помощь. В качестве примера издание приводит перемещение танкеров из КНР через Ормузский пролив, что обеспечивает стабильные поставки нефти для зависящего от экспорта Ирана. Это позволяет стране сохранять финансовый поток в условиях боевых действий.