Директор Института цифрового образования МПГУ рассказал, чем опасен ИИ для школьников

— Есть несколько паттернов, по которым это легко узнать. Первый — это такие длинные тире. Второй — когда очень часто в тексте встречается двоеточие и затем перечисление по пунктам. Причем не через нумерацию, а через точки. Кроме того, след ИИ выдает наличие сначала сжатой фразы, а затем расшифровку этой фразы более подробно. Помимо этого, ИИ делает очень «причесанные» абзацы. Если не поставить ему определенную задачу, то абзацы текста будут примерно одинаковыми по размеру, а стиль будет очень поверхностный. И еще один признак — отсутствие ошибок. Не только школьники, но и взрослые допускают ошибки, а у ИИ все тексты очень грамотно всегда написаны.