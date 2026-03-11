Директор Института цифрового образования МПГУ рассказал, чем опасен ИИ для школьников

До конца учебного года три тысячи столичных учителей пройдут курс по работе с искусственным интеллектом (ИИ). Чему научат педагогов и почему эти навыки актуальны, 11 марта «Вечерней Москве» рассказал директор Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Владимир Абрамов.
— Владимир Иванович, что собой представляет курс?
— Повышение ИИ-грамотности педагогов — важная и актуальная задача столичной системы образования. Внедрение новых технологий в учебный процесс должно сопровождаться подготовкой кадров и понятными правилами, включая вопросы безопасности и академической честности.
Онлайн-курс рассчитан на 36 часов и включает серию вебинаров и уроки для самостоятельного освоения, которые можно проходить в удобное время. Часть занятий содержит готовые сценарии — их легко использовать и адаптировать под свой класс. Обучение начнется 24 марта и продлится два месяца. Курс также позволит педагогам определить свой уровень владения искусственным интеллектом — все участники пройдут тестирование знаний и навыков на старте и по завершении обучения. В конце педагоги получат удостоверения о повышении квалификации.
Отмечу, что курс не требует предварительного опыта работы с нейросетями — все необходимые навыки можно освоить в процессе. Программа охватывает несколько ключевых направлений взаимодействия с ИИ-инструментами — от создания проверочных заданий и интерактивных материалов для уроков до выстраивания обратной связи с учениками.
Кроме того, в финале педагогам нужно будет подготовить собственный проект с использованием искусственного интеллекта. Здесь предполагается решение какой-то педагогической задачи, в которой полезна будет эта технология.
— Отдельный блок посвящен списыванию. Говорится, что педагоги научатся отличать работу ученика от ответов искусственного интеллекта. Насколько актуальна проблема бездумного использования нейросетей среди школьников?
— Современные ученики действительно используют искусственный интеллект, чаще всего мы видим это при написании сочинений, подготовке докладов, выполнении домашней работы. По этому поводу мне уже известны даже курьезные случаи. Один из таких рассказал мне учитель литературы. Ученик четвертого класса при написании сочинения сослался на «Войну и мир». Понятно, что ребенок в этом возрасте это произведение еще не читал, и опытный учитель сразу понял, в чем дело. Ребенок сознался в итоге, справедливость была восстановлена. Именно поэтому важно, чтобы педагоги знали, как выявлять такие работы. А для этого учитель должен сам уметь пользоваться нейросетями.
Кстати, МГПУ является одним из первых вузов, который разрешил использовать искусственный интеллект при подготовке дипломных работ. Однако вместе с этим предполагается этичное и корректное использование искусственного интеллекта, то есть не просто бездумный труд по составлению запросов, копированию и вставке текста. ИИ может стать хорошим ассистентом, он может помочь переработать огромное количество информации. При этом нужно проверять факты и источники. Подчеркну, что недопустимо прямое перекладывание подготовки дипломной работы на искусственный интеллект.
— Если говорить про школьников, может, не стоит и им запрещать использовать нейросети?
— Тут двоякая ситуация. Дело в том, что ИИ c неокрепшими умами, которые еще не способны достаточно эффективно фильтровать, критически относиться к информации, конечно, может сыграть злую шутку. Ребята просто могут стать жертвами так называемых галлюцинаций искусственного интеллекта и в том числе потенциально каких-то манипуляций, связанных с формированием мировоззрения. С другой стороны, запрещать эти технологии практически бессмысленно, потому что все равно у всех детей дома есть гаджеты и доступ к нейросети. В данной ситуации нужно направить технологии в правильное русло. Учить детей ими правильно пользоваться, а также внедрять в образовательный процесс задачи, которые не имеют готового решения и в которых ИИ будет действительно полезен.
— По каким признакам можно определить, что тест написан ИИ?
— Есть несколько паттернов, по которым это легко узнать. Первый — это такие длинные тире. Второй — когда очень часто в тексте встречается двоеточие и затем перечисление по пунктам. Причем не через нумерацию, а через точки. Кроме того, след ИИ выдает наличие сначала сжатой фразы, а затем расшифровку этой фразы более подробно. Помимо этого, ИИ делает очень «причесанные» абзацы. Если не поставить ему определенную задачу, то абзацы текста будут примерно одинаковыми по размеру, а стиль будет очень поверхностный. И еще один признак — отсутствие ошибок. Не только школьники, но и взрослые допускают ошибки, а у ИИ все тексты очень грамотно всегда написаны.
ДОСЬЕ.
Владимир Иванович Абрамов родился 15 декабря 1992 года в Москве. Окончил Государственный академический университет гуманитарных наук по специальности «экономическая теория». В 2018 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ранее работал директором департамента технологий ИИ в частной компании.