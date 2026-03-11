Суд обязал «Балтптицепром» очищать сточные воды, которые сбрасывают в реку под Калининградом

Суд обязал ООО «ТПК Балтптицепром» очищать сточные воды, которые сбрасывают в реку Граевка под Калининградом. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале региональной прокуратуры.
Эксперты установили, что «Балтптицепром» загрязняет реку Граевка в посёлке Люблино. Компания сбрасывает сточные воды с превышением допустимых концентраций вредных веществ. При этом у «Балтптицепрома» нет решения о предоставлении водного объекта в пользование.
«По иску прокуратуры суд возложил обязанность на предприятие обеспечить очистку сточных вод до установленных нормативов. Исполнение решения суда на контроле надзорного ведомства», — рассказали в прокуратуре.
ООО «ТПК Балтптицепром» неоднократно привлекали к ответственности за загрязнение реки Граевки в посёлке Люблино. Каждый раз в пробах обнаруживали превышения по ряду загрязняющих веществ. В 2022 году размер штрафа составил 160 тысяч, 2023-м — 170 тысяч. В 2024-м экологический ущерб оценили более чем в 250 миллионов рублей. В апреле 2025-го ЗМУ Росприроднадзора потребовал от компании возместить более 1,2 млрд рублей вреда.
В январе 2025 года «Балтптицепром» оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за сбросы сточных вод и нарушение ветеринарно-санитарных правил. Пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Фото: телеграм-канал областной прокуратуры.