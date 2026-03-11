Суд обязал «Балтптицепром» очищать сточные воды, которые сбрасывают в реку под Калининградом

ООО «ТПК Балтптицепром» неоднократно привлекали к ответственности за загрязнение реки Граевки в посёлке Люблино. Каждый раз в пробах обнаруживали превышения по ряду загрязняющих веществ. В 2022 году размер штрафа составил 160 тысяч, 2023-м — 170 тысяч. В 2024-м экологический ущерб оценили более чем в 250 миллионов рублей. В апреле 2025-го ЗМУ Росприроднадзора потребовал от компании возместить более 1,2 млрд рублей вреда.