Орбан ответил на угрозы экс-генерала СБУ, призвав семью не бояться

Орбан заявил, что он и его семья смогут найти способ, как справиться с угрозами со стороны экс-генерала СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы со стороны бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Омельченко. В видеообращении, опубликованном политикам в соцсетях, он рассказал, что позвонил дочерям и призвал их не бояться.

«В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись», — сообщил Орбан.

Премьер Венгрии рассказал, что подобный инцидент непривычен для него и семьи. Однако политик выразил уверенность, что сможет найти способ, как с этим справиться. По словам Орбана, ключевую роль в этом может сыграть его супруга.

У Виктора Орбана есть четыре дочери и сын, а также шесть внуков. Ранее венгерский премьер связался со своими детьми, попросив их беречь себя и поговорить на эту тему со старшими внуками, которые «уже все понимают».

Напомним, что экс-генерал СБУ выступил с угрозами в адрес Орбана. Он заявил, что украинским службам не нужно сообщать адрес венгерского политика, так как ведомству якобы известно о его местоположении и планах.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше