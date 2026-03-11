Орбан ответил на угрозы экс-генерала СБУ, призвав семью не бояться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы со стороны бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Омельченко. В видеообращении, опубликованном политикам в соцсетях, он рассказал, что позвонил дочерям и призвал их не бояться.
«В такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись», — сообщил Орбан.
Премьер Венгрии рассказал, что подобный инцидент непривычен для него и семьи. Однако политик выразил уверенность, что сможет найти способ, как с этим справиться. По словам Орбана, ключевую роль в этом может сыграть его супруга.
У Виктора Орбана есть четыре дочери и сын, а также шесть внуков. Ранее венгерский премьер связался со своими детьми, попросив их беречь себя и поговорить на эту тему со старшими внуками, которые «уже все понимают».
Напомним, что экс-генерал СБУ выступил с угрозами в адрес Орбана. Он заявил, что украинским службам не нужно сообщать адрес венгерского политика, так как ведомству якобы известно о его местоположении и планах.