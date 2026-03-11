Механизм доверия и легитимности

Качественно изменился и корпус кандидатов. Если в 2006 году главной интригой было, кто займет нишу «системной оппозиции» вместо снятой с выборов «Родины», то в 2025—2026 годах мы видим мощный запрос на «новую элиту». На выборах 2025 года баллотировались более 1600 участников СВО, и это уже не «партийный кастинг», а прямое волеизъявление граждан, поддерживающих тех, кто доказал свою преданность стране делом. Сегодня, в преддверии выборов в Государственную думу Российской Федерации 2026 года, единый день голосования остается основным инструментом синхронизации политического и бюджетного циклов, чтобы новая власть могла сразу включиться в работу над главным финансовым документом.