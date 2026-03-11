Механизм доверия и легитимности

Эксперты писали о «партийном кастинге», предрекая укрупнение игроков и отсев слабых. И действительно, первые выборы отсеяли множество мелких партий, оставив в борьбе за мандаты лишь несколько фаворитов. Явка тогда, кстати, была далеко не рекордной — от 32 до 52 процентов, а в Калининградской области рекордно высоким оказалось голосование «против всех».
За два десятилетия традиция не просто устоялась, она серьезно мутировала. Изменилось главное — подход к явке. На смену одному дню пришло трехдневное голосование, что, по данным Аналитического центра ВЦИОМ, одобряют 70 процентов россиян, называя главными плюсами удобство и безопасность. Внедрены электронные форматы: на выборах 2025 года Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось в 24 регионах. При этом бумажный бюллетень сохранен как базовая ценность, о чем неоднократно говорили и в Центризбиркоме, и в Совете по правам человека.
Качественно изменился и корпус кандидатов. Если в 2006 году главной интригой было, кто займет нишу «системной оппозиции» вместо снятой с выборов «Родины», то в 2025—2026 годах мы видим мощный запрос на «новую элиту». На выборах 2025 года баллотировались более 1600 участников СВО, и это уже не «партийный кастинг», а прямое волеизъявление граждан, поддерживающих тех, кто доказал свою преданность стране делом. Сегодня, в преддверии выборов в Государственную думу Российской Федерации 2026 года, единый день голосования остается основным инструментом синхронизации политического и бюджетного циклов, чтобы новая власть могла сразу включиться в работу над главным финансовым документом.
Однако система продолжает искать баланс между удобством и традицией. До сих пор идут дискуссии о переносе даты с сентября на более ранний срок. Эксперты спорят: сторонники нынешней системы настаивают на стабильности, а оппоненты (в основном малые партии и политтехнологи) ратуют за возврат к двухдневной модели «весна — осень», чтобы повысить явку и учесть региональные особенности.
Главный же итог двадцатилетия в другом. Единый день голосования перестал быть просто технической новацией. Сегодня это механизм, который должен обеспечивать легитимность и доверие. И судя по данным социологов (доверие к ЦИК стабильно выше 80 процентов и рекордная явка в 2025 году почти в 47 процентов), система справляется.