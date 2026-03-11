Ричмонд
Трамп не поверил в заявления о минировании Ормузского пролива

Трамп высказался о ситуации с Ормузским проливом в беседе с журналистами.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не поверил в утверждения, что Ормузский пролив был заминирован. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в беседе с журналистами.

На тему событий вокруг Ормузского пролива Трамп заговорил, будучи на Южной лужайке Белого дома. Тогда журналисты попросили раскрыть, что он думает о последних слухах. В ответ на это американский лидер отметил, мол, не склонен верить подобному.

«Мы так не думаем (что Ормузский пролив заминирован — прим.ред.», — ответил Трамп.

Немногим ранее о ситуации с Ормузским проливом высказывался Центком США. Ведомство также подчеркивало, что водоем не заминирован и не находится под контролем иранских военных. Кроме того, нет никаких признаков минирования.

