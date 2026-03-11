Воронежский «Буран» не смог «распечатать» ворота дубля питерского СКА

11 марта в Санкт-Петербурге состоялся очередной поединок регулярного чемпионата ВХЛ, в котором местный «СКА-ВМФ» принимал воронежский «Буран». Оба клуба досрочно распрощались с шансами на выход в плей-офф, поэтому минувшая встреча не имела турнирного значения.
Все самое интересное соперники выдали в первом периоде, когда с интервалом в девять минут армейцы провели две результативные атаки. Отличились Сергей Шамшурин (6-я) и Игнат Литфуллин (15-я). В концовке третьего периода «ураганные» пошли ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Спасти игру не смогли, а вот хозяева довели встречу до разгрома — на 59-й минуте пустые ворота поразил Егор Гурзанов. Итог — 3:0 в пользу «СКА-ВМФ».
Теперь 13 марта «Буран» завершит свой худший за 14 лет выступления в ВХЛ сезон матчем в Санкт-Петербурге против «Динамо». Начало встречи в 19:00.