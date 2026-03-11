Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходов

Кроме того, законопроект предлагает сделать региональные аппараты уполномоченных по правам человека, ребёнка и бизнесменов подотчётными региональному руководству. В настоящее время в предусмотренных законом случаях они направляют декларации о доходах в Волгоградскую областную думу, которая их же и назначала.