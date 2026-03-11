Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин уволил замглавы ФАС Цыганова и назначил на этот пост Руслана Джалюкова

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 11 марта, освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с его выходом на пенсию и назначил на этот пост Руслана Джалюкова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 11 марта, освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с его выходом на пенсию и назначил на этот пост Руслана Джалюкова.

— Назначить Джалюкова Руслана Джамболатовича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, — говорится в распоряжении, подписанным Мишустиным.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

9 декабря 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел России.

2 декабря председатель Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей России. Такое решение было принято на пленарном заседании совета в Москве с участием председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Должность, которую занял Птицын, осталась свободной после досрочного прекращения полномочий Виктора Момотова 14 ноября.

14 ноября Краснов освободил от должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше