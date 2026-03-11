Трамп: США могут прекратить торговлю с Испанией из-за нехватки сотрудничества

5 марта Трамп раскритиковал Испанию в связи с ее отказом поддержать кампанию Израиля и США против Ирана. Он добавил, что Вашингтон по отношению к Мадриду больше не будет вести себя «как командный игрок». Днем ранее американский лидер высказался, что США, вероятно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа увеличить оборонные расходы, выделив на них пять процентов своего ВВП.