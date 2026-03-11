Трамп: США могут прекратить торговлю с Испанией из-за нехватки сотрудничества

Соединенные Штаты могут полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за недостаточного сотрудничества. С таким заявлением в среду, 11 марта, выступил президент США Дональд Трамп.
Он отрицательно ответил на вопрос о сотрудничестве испанских властей с американским правительством для учета критики, ранее высказанной Вашингтоном в адрес Мадрида.
— Нет, не сотрудничают. Думаю, они — Испания — совершенно не сотрудничают. Они действуют очень плохо. Мы можем разорвать торговые связи с Испанией. Люди в Испании фантастические, а руководство — не очень, — заявил Трамп.
Также он считает, что Испания негативно влияет на Североатлантический альянс (НАТО). Он подчеркнул, что Испания получает защиту, но не желает вносить свой справедливый вклад в коллективную оборону альянса и что эта тенденция наблюдается уже на протяжении многих лет, передает ТАСС.
5 марта Трамп раскритиковал Испанию в связи с ее отказом поддержать кампанию Израиля и США против Ирана. Он добавил, что Вашингтон по отношению к Мадриду больше не будет вести себя «как командный игрок». Днем ранее американский лидер высказался, что США, вероятно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа увеличить оборонные расходы, выделив на них пять процентов своего ВВП.