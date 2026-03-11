The Sun: Двое пенсионеров утонули на пляже в Австралии на глазах у родственников

В Австралии пожилая пара из Великобритании в среду, 11 марта, утонула на популярном пляже Шелхарбор — очевидцы вытащили 66-летнего мужчину и 64-летнюю женщину на берег без признаков жизни. Об этом сообщил портал The Sun.
Супруги сразу зашли в воду, но позднее очевидцы заметили, что они тонут. Посетители пляжа вытащили британцев на берег без признаков жизни. При этом в тот момент спасатели не патрулировали территорию. Две медсестры, которые случайно оказались поблизости, начали оказывать пострадавшим первую помощь, также на место произошедшего вызвали спасателей и вертолет, но к тому моменту супруги уже не подавали признаков жизни.
30 июля 2025 года два мальчика возрастом 11 и 13 лет из Великобритании утонули в море рядом с испанским пляжем Лларда в Салоу, Таррагона. Находившийся на нем мужчина заметил, что его сыновья стали тонуть, и бросился им на помощь. Спасателям удалось вытащить мужчину из воды, но помочь его детям специалисты не смогли. Ему, а также другим членам семьи оказали психологическую поддержку.