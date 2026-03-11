Премьер Венгрии заявил, что его дочерям поступают угрозы со стороны Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах в адрес своих дочерей со стороны Украины. Об этом РИА Новости пишет в среду, 11 марта.
О семье венгерского политика высказался бывший генерал СБУ Григорий Омельченко. По данным агентства, он вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать Орбану, его детям и внукам. После этого премьер позвонил дочерям, попросил их беречь себя, серьёзно отнестись к происходящему и призвал поговорить со старшими внуками, которые уже могут понять ситуацию.
«В такие моменты семья сплачивается, у них всё хорошо. Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдём, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль», — заявил Виктор Орбан.
Власти республики требовали, чтобы Украина не вмешивалась в парламентские выборы соседей и прекратила шантаж и угрозы в адрес венгерских коллег.